Александр Ревва показал поклонникам фото со спортсменом Федором Емельяненко

На вечере собрались многие известные лица, так что артист не упустил возможность запечатлеть себя рядом с четырехкратным чемпионом в машине. Он шутливо отметил, что едет в самом безопасном транспорте, а подписчики были восхищены сюжетом и даже немного позавидовали своему кумиру.Пользователи сетей тоже написали много позитивных сообщений, восхищаясь внешним видом Федора Емельяненко. Александр Ревва тоже получил много лестных слов в свой адрес, после чего веселые фанаты упомянули о настроении спортсмена, который не любит лишних слов.