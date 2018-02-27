Ксения Бородина готова ради детей бросать работу

Так звездная ведущая призналась, что отказывается от работы по выходным дням, чтобы посвятить это время дочкам Марусе и Теоне. Бородина рассказала, что девочки часто помогают ей собираться на съемки, но при этом она оберегает их от публичности.В общении с дочерьми Ксения старается не давать поблажек, но и не наказывает детей. Знаменитость старается оградить дочек от статуса «дети звезды» и иногда отказывается от гастролей, чтобы больше времени проводить с Марусей и Теоной.Причем для старшей дочери она иногда устраивает «день мамы и дочки», когда они вдвоем отправляются в кино, кафе или по магазинам.Ксения Бородина убеждена, что «карьера, бизнес и успех – это все, конечно, замечательно, но семья для меня всегда была и будет на первом месте».