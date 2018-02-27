Юлия Началова намекнула на новые отношения и показала фанатам букет роз в Instagram
Фанаты певицы заметили, что в последнее время она кардинально изменила своей внешний вид и часто пишет сообщения в Instagram, посвященные любви. Сейчас они увидели намек на новые отношения Юлии Началовой после снимка с букетом роз.
Исполнительница старается не афишировать личную жизнь, но на ее странице стали появляться цветы. Многие подписчики предположили, что ей их дарит возлюбленный. Они стали поздравлять артистку, пожелав ей наслаждаться позитивными эмоциями. Некоторые лица отметили, что Юлия Началова могла купить такую красоту сама, после чего упомянули о зависти Анастасии Волочковой.
Пользователи сетей были поражены большим количеством роз, а также заметили счастливый взгляд знаменитости, которой идут светлые волосы. Даже Алексей Ягудин не мог удержаться от позитивного сообщения, шутливо упомянув о числе 501.
Исполнительница старается не афишировать личную жизнь, но на ее странице стали появляться цветы. Многие подписчики предположили, что ей их дарит возлюбленный. Они стали поздравлять артистку, пожелав ей наслаждаться позитивными эмоциями. Некоторые лица отметили, что Юлия Началова могла купить такую красоту сама, после чего упомянули о зависти Анастасии Волочковой.
Пользователи сетей были поражены большим количеством роз, а также заметили счастливый взгляд знаменитости, которой идут светлые волосы. Даже Алексей Ягудин не мог удержаться от позитивного сообщения, шутливо упомянув о числе 501.