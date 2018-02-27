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Ксения Бородина уверена, что супруг не пойдет искать другую женщину

Свое 35-летие ведущая «Дома-2» Ксения Бородина собирается отмечать в Италии и в этот день рядом с ней будут только близкие люди.

В одном из последних интервью Ксения отметила, что ежедневно благодарит Бога за то, что у нее есть любящий муж и две чудесные дочки, а также работа позволяющая ей самореализоваться.

Ксения Бородина уверена, что супруг не пойдет искать другую женщину

К очередной отметке своего возраста Ксения относится спокойно, так как считает, что в 22 выглядела хуже, а теперь с радостью воспринимает и свое тело и лицо и даже мозги.

Бородина рассказала, что за три года брака с Курбаном Омаровым они притерлись и изучили друг друга, а благодаря общей дочери Теоне еще и сблизились. Курбан до сих пор способен удивлять свою жену, для которой важна забота в мелочах, а не в том, что сидеть «друг возле друга 24 часа в сутки, заглядывая в рот».

При этом Ксения Бородина уверена, что Курбану не придет в голову искать кого-то на стороне.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:33
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