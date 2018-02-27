Ксения Бородина уверена, что супруг не пойдет искать другую женщину

В одном из последних интервью Ксения отметила, что ежедневно благодарит Бога за то, что у нее есть любящий муж и две чудесные дочки, а также работа позволяющая ей самореализоваться.К очередной отметке своего возраста Ксения относится спокойно, так как считает, что в 22 выглядела хуже, а теперь с радостью воспринимает и свое тело и лицо и даже мозги.Бородина рассказала, что за три года брака с Курбаном Омаровым они притерлись и изучили друг друга, а благодаря общей дочери Теоне еще и сблизились. Курбан до сих пор способен удивлять свою жену, для которой важна забота в мелочах, а не в том, что сидеть «друг возле друга 24 часа в сутки, заглядывая в рот».При этом Ксения Бородина уверена, что Курбану не придет в голову искать кого-то на стороне.