Сценические наряды Ани Лорак стали раздражать зрителей из-за чрезмерной открытости

Поклонники тоже обратили внимание на новые образы звезды во время шоу “Дива”. Они отметили, что в последнее время Ани Лорак стала часто обнажать свое тело, напоминая вульгарную особу. Им неприятно видеть негативные перемены во внешнем виде артистки, восхищающей всех вокальными данными.Пользователи сетей тоже назвали одежду знаменитости безвкусицей и напомнили ей, что сцена не является пляжем. Некоторые лица считают, что она пытается копировать бездарных коллег, прославившихся благодаря показам пикантных частей фигуры.