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Дочь Ксении Бородиной рассказала папе невероятную сказку

В Инстаграм Курбана Омарова появился ролик, в котором младшая дочь Ксении Бородиной Теона рассказывает невероятную сказку.

В комментарии Курбан Омаров объясняет, что не хотел сначала показывать зрителю такую душераздирающую историю, но решил, что многим будет интересно, на основе каких сказок создала свой микс Теона.

Дочь Ксении Бородиной рассказала папе невероятную сказку

В итоге подписчики Омарова от души повеселились, узнав в истории, рассказанной малышкой сказки про Красную Шапочку, русалочку, трех поросят и мишку косолапого. Фолловеры назвали Тею «маленьким энерджайзеорм» за неугомонную энергию и позитив, исходящий от малышки.

Дочь Ксении Бородиной неизменно приводит в восторг пользователей Сети, но в этот раз кое-кто обратил внимание на плохое произношение Теоны. Но фанаты семьи Бородиной и Омарова тут же встали на защиту девочки и отметили, что в два года говорить о плохом произношении детей странно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:18
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