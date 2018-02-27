Дочь Ксении Бородиной рассказала папе невероятную сказку
В Инстаграм Курбана Омарова появился ролик, в котором младшая дочь Ксении Бородиной Теона рассказывает невероятную сказку.
В комментарии Курбан Омаров объясняет, что не хотел сначала показывать зрителю такую душераздирающую историю, но решил, что многим будет интересно, на основе каких сказок создала свой микс Теона.
В итоге подписчики Омарова от души повеселились, узнав в истории, рассказанной малышкой сказки про Красную Шапочку, русалочку, трех поросят и мишку косолапого. Фолловеры назвали Тею «маленьким энерджайзеорм» за неугомонную энергию и позитив, исходящий от малышки.
Дочь Ксении Бородиной неизменно приводит в восторг пользователей Сети, но в этот раз кое-кто обратил внимание на плохое произношение Теоны. Но фанаты семьи Бородиной и Омарова тут же встали на защиту девочки и отметили, что в два года говорить о плохом произношении детей странно.
В комментарии Курбан Омаров объясняет, что не хотел сначала показывать зрителю такую душераздирающую историю, но решил, что многим будет интересно, на основе каких сказок создала свой микс Теона.
В итоге подписчики Омарова от души повеселились, узнав в истории, рассказанной малышкой сказки про Красную Шапочку, русалочку, трех поросят и мишку косолапого. Фолловеры назвали Тею «маленьким энерджайзеорм» за неугомонную энергию и позитив, исходящий от малышки.
Дочь Ксении Бородиной неизменно приводит в восторг пользователей Сети, но в этот раз кое-кто обратил внимание на плохое произношение Теоны. Но фанаты семьи Бородиной и Омарова тут же встали на защиту девочки и отметили, что в два года говорить о плохом произношении детей странно.