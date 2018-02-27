Поклонников огорчил внешний вид Бритни Спирс на фото в Instagram

Исполнительница создала серию Fantasy с цветочными и фруктовыми ароматами, вот только стилистам не удалось сделать привлекательным образ звезды на мероприятии. Многие подписчики обратили внимание на усталые глаза и большое количество морщин, после чего назвали Бритни Спирс пожилой особой.Фанаты даже не поверили, что артиста так ужасно выглядит, потому что, на снимках она подбирает для себя прекрасные образы. Сейчас многие люди сравнили знаменитость с Донателлой Версаче, а также отметили, что она застряла во времени, когда была на вершине славы. Это касается увлечения топами, вышедшими из моды, а потому поклонники просят певицу изменить свой гардероб.