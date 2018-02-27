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Поклонников огорчил внешний вид Бритни Спирс на фото в Instagram

Певица на Hollywood Beauty Awards была награждена премией за лучший парфюм года, являясь автором 23 ароматов. Однако поклонников огорчил внешний вид Бритни Спирс на фото в Instagram.

Исполнительница создала серию Fantasy с цветочными и фруктовыми ароматами, вот только стилистам не удалось сделать привлекательным образ звезды на мероприятии. Многие подписчики обратили внимание на усталые глаза и большое количество морщин, после чего назвали Бритни Спирс пожилой особой.

Поклонников огорчил внешний вид Бритни Спирс на фото в Instagram


Фанаты даже не поверили, что артиста так ужасно выглядит, потому что, на снимках она подбирает для себя прекрасные образы. Сейчас многие люди сравнили знаменитость с Донателлой Версаче, а также отметили, что она застряла во времени, когда была на вершине славы. Это касается увлечения топами, вышедшими из моды, а потому поклонники просят певицу изменить свой гардероб.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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