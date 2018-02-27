Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит 7-дюймовый дисплей

Аналогичная технология имеется уже у iPhone X, iPhone 8 Plus, Apple iPhone 8. Презентация версии Xiaomi Mi 7 запланирована на 2018 год. Модель будет в оснащении иметь модуль Integrated Device Technology. В свою очередь его производят несколько американских компаний. В настоящее время отсутствует пока информация, насколько быстро будет функционировать устройство. Объем батареи девайса составит минимум четыре тысячи миллиампер часов.Новое устройство получит OLED-экран, а также функцию распознавания лица потенциального владельца. Имеется информация, что устройство представят в вариациях на шесть и восемь гигабайт оперативной памяти. Основой прибора является чипсет Snapdragon 845, имеющий интегрированный графический адаптер. Реализации гаджета стартуют летом 2018 года. Стоимость модели пока является неизвестной.