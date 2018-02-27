Леонид Агутин впервые в жизни совершил поездку в двухэтажном поезде

Исполнитель ехал на нем в Ессентуки, отметив, что было интересно посмотреть на необычный транспорт, вызвавший у него много позитивных эмоций. Подписчики написали в комментариях, что тоже видели это чудо техники и пережили моменты, когда просто парили над землей, находясь вагоне верхнего этажа.Пользователи сетей немного обиделись на Леонида Агутина, не показавшего им снимок поезда, так как многие люди впервые услышали о таких составах. Фанатам интересно посмотреть на внутренне оформление вагонов, так что они попросили кумира показать новые материалы и пожелали ему приятного путешествия.