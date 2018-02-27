АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Леонид Агутин впервые в жизни совершил поездку в двухэтажном поезде

Леонид Агутин часто радует поклонников интересными сюжетами, сделанными во время его гастролей, публикуя их в Instagram. Сейчас он впервые в жизни совершил поездку в двухэтажном поезде и решил поделиться своими впечатлениями.

Исполнитель ехал на нем в Ессентуки, отметив, что было интересно посмотреть на необычный транспорт, вызвавший у него много позитивных эмоций. Подписчики написали в комментариях, что тоже видели это чудо техники и пережили моменты, когда просто парили над землей, находясь вагоне верхнего этажа.

Леонид Агутин впервые в жизни совершил поездку в двухэтажном поезде


Пользователи сетей немного обиделись на Леонида Агутина, не показавшего им снимок поезда, так как многие люди впервые услышали о таких составах. Фанатам интересно посмотреть на внутренне оформление вагонов, так что они попросили кумира показать новые материалы и пожелали ему приятного путешествия.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости