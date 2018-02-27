Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных приставов
Поклонники «Дома-2» уже давно догадались, что Александр Гобозов вернулся на проект чисто в меркантильных целях и после того, как его имя нашли на сайте судебных приставов, уверились в этом прочно.
Александр Гобозов оказался таким же злостным должником как Илья Яббаров и заработками на реалити-шоу решил поправить свое материальное положение.
Пользователи не исключают, что организаторы проекта уже заплатили за Гобозова долго, которые он теперь отрабатывает на Поляне и на Сейшелах.
Теперь понятно, почему Гобозов с такой легкостью соглашается на любые интриги, вплоть до любовного треугольника. Зрители предполагают, что Алиана Устиненко и Гобозов специально заговорили о разводе, чтобы «пристроить Сашку к хомякам».
Хейтеры предостерегают Алиану, что если она тоже не попросится на телестройку, то Гобозов может серьезно увлечься Катей Зиновьевой или другой участницей.
Александр Гобозов оказался таким же злостным должником как Илья Яббаров и заработками на реалити-шоу решил поправить свое материальное положение.
Пользователи не исключают, что организаторы проекта уже заплатили за Гобозова долго, которые он теперь отрабатывает на Поляне и на Сейшелах.
Теперь понятно, почему Гобозов с такой легкостью соглашается на любые интриги, вплоть до любовного треугольника. Зрители предполагают, что Алиана Устиненко и Гобозов специально заговорили о разводе, чтобы «пристроить Сашку к хомякам».
Хейтеры предостерегают Алиану, что если она тоже не попросится на телестройку, то Гобозов может серьезно увлечься Катей Зиновьевой или другой участницей.