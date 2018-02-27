Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных приставов

Александр Гобозов оказался таким же злостным должником как Илья Яббаров и заработками на реалити-шоу решил поправить свое материальное положение.Пользователи не исключают, что организаторы проекта уже заплатили за Гобозова долго, которые он теперь отрабатывает на Поляне и на Сейшелах.Теперь понятно, почему Гобозов с такой легкостью соглашается на любые интриги, вплоть до любовного треугольника. Зрители предполагают, что Алиана Устиненко и Гобозов специально заговорили о разводе, чтобы «пристроить Сашку к хомякам».Хейтеры предостерегают Алиану, что если она тоже не попросится на телестройку, то Гобозов может серьезно увлечься Катей Зиновьевой или другой участницей.