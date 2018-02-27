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Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных приставов

Поклонники «Дома-2» уже давно догадались, что Александр Гобозов вернулся на проект чисто в меркантильных целях и после того, как его имя нашли на сайте судебных приставов, уверились в этом прочно.

Александр Гобозов оказался таким же злостным должником как Илья Яббаров и заработками на реалити-шоу решил поправить свое материальное положение.

Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных приставов

Пользователи не исключают, что организаторы проекта уже заплатили за Гобозова долго, которые он теперь отрабатывает на Поляне и на Сейшелах.

Теперь понятно, почему Гобозов с такой легкостью соглашается на любые интриги, вплоть до любовного треугольника. Зрители предполагают, что Алиана Устиненко и Гобозов специально заговорили о разводе, чтобы «пристроить Сашку к хомякам».

Хейтеры предостерегают Алиану, что если она тоже не попросится на телестройку, то Гобозов может серьезно увлечься Катей Зиновьевой или другой участницей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:48
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