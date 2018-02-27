Новый альянс авиакомпаний предоставит в салонах самолетов 5G

Сам проект по доступу в салонах авиалайнеров 5G, находится только на начальном этапе своего развития, но в планах введение международного стандарта в авиационной индустрии. Альянс надеется на успешную реализацию своих планов, в этом случае на борту самолетов интернет будет значительно быстрее, а так же не будет необходимости пассажирам платить каждый раз за получение доступа к просторам Всемирной паутины.В настоящее время, один из учредителей альянса – Delta, предоставляет пассажирам услуги Wi-Fi соединений. Для клиентов компаний доступен бесплатный обмен сообщениями посредством мессенджеров WhatsApp, Facebook Messenger и iMessage. Полноценное пользование Wi-Fi сети, на борту самолетов компании, требует приобретения одного из платных абонементов.