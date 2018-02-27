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Новый альянс авиакомпаний предоставит в салонах самолетов 5G

Для обеспечения комфорта своим пассажирам в салонах самолетов, группой авиакомпаний, в составе Airbus Group, Delta Airlines, Bharti Airtel, OneWeb и Sprint, образован альянс, цель которого – обеспечить сверхскоростной интернет 5G на бортах воздушных судов. Создателями международного содружества призываются и другие заинтересованные воздушные перевозчики, а так же мобильные операторы, с целью расширения областей по предоставлению данной услуги.

Сам проект по доступу в салонах авиалайнеров 5G, находится только на начальном этапе своего развития, но в планах введение международного стандарта в авиационной индустрии. Альянс надеется на успешную реализацию своих планов, в этом случае на борту самолетов интернет будет значительно быстрее, а так же не будет необходимости пассажирам платить каждый раз за получение доступа к просторам Всемирной паутины.
Новый альянс авиакомпаний предоставит в салонах самолетов 5G


В настоящее время, один из учредителей альянса – Delta, предоставляет пассажирам услуги Wi-Fi соединений. Для клиентов компаний доступен бесплатный обмен сообщениями посредством мессенджеров WhatsApp, Facebook Messenger и iMessage. Полноценное пользование Wi-Fi сети, на борту самолетов компании, требует приобретения одного из платных абонементов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:10
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