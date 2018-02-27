Haval в январе увеличил продажи в РФ на 66%

Лидером марки Haval на сегодняшний день остается кроссовер версии Haval H6 (123 авто; плюс 66 процентов). По популярности следующей моделью является полноприводный H9. Данных машин в январе продали в количестве 28 экземпляров. Это на 211 процентов больше в сравнении с показателем января прошлого года. Такой резкий рост эксперты связывают с появлением дизельной версии внедорожника, которая оснащается двухлитровым силовым агрегатом , генерирующим 190 лошадиных сил.В текущем году вседорожник Haval H6 выйдет на авторынок Российской Федерации. Российское представительство автокомпании рассматривает возможность возвращения на территорию России полноразмерного внедорожника версии Haval H8. Продажи данного авто прекратились в прошедшем году вследствие окончания срока действия так называемого ОТТС.