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Haval в январе увеличил продажи в РФ на 66%

В январе 2018 года отечественные дилеры продали 179 авто бренда Haval. При этом 123 экземпляра авто является модель H6.

Haval в январе увеличил продажи в РФ на 66%

Лидером марки Haval на сегодняшний день остается кроссовер версии Haval H6 (123 авто; плюс 66 процентов). По популярности следующей моделью является полноприводный H9. Данных машин в январе продали в количестве 28 экземпляров. Это на 211 процентов больше в сравнении с показателем января прошлого года. Такой резкий рост эксперты связывают с появлением дизельной версии внедорожника, которая оснащается двухлитровым силовым агрегатом , генерирующим 190 лошадиных сил.

В текущем году вседорожник Haval H6 выйдет на авторынок Российской Федерации. Российское представительство автокомпании рассматривает возможность возвращения на территорию России полноразмерного внедорожника версии Haval H8. Продажи данного авто прекратились в прошедшем году вследствие окончания срока действия так называемого ОТТС.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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