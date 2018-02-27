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Ольга Гажиенко и Алиана Устиненко выясняют отношения из-за детей

В Сети разгорелся конфликт двух бывших участниц «Дома-2» Алианы Устиненко и Ольги Гажиенко, причиной которого стали дети.

Супруга Саши Гобозова в личной переписке с подругой назвала детей Гажиенко и Феофилактовой замкнутыми, и если Евгения не обратила на это внимания, то Ольга тут же раскритиковала Алиану.

Ольга Гажиенко и Алиана Устиненко выясняют отношения из-за детей

О содержании переписки Устиненко и Ирэны Рамакановой стало известно из утерянного телефона и пользователи узнали, что Алина любит посплетничать. Так девушка написала, что сыновья Ольги Гажиенко и Евгении Феофилактовой замкнутые дети и зря их не отдали в детский сад.

Гажиенко ответила на это замечание гневным постом в соцсети, правда не называя имен. Ольга написала, что любит свою семью, и на личностей, которым есть до всего дело не обращает внимания.

Ольга Гажиенко и Алиана Устиненко выясняют отношения из-за детей

Пользователи поддержали разъяренную мамашу, но нашлись и те, кто посчитал замечание Устиненко справедливым, а сам конфликт незначительным и бессмысленным.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:25
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