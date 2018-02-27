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Бывшая участница «Дома-2» Елена Степунина победила рак

В Instagram экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Елены Степуниной, которая весь последний год боролась с онкологией, появилась публикация, в которой она сообщает об улучшении здоровья.

Девушка отмечает, что у нее все хорошо и рекомендует всем, кого ожидает нелегкий путь борьбы с раком не отчаиваться и верить только в лучшее.

Бывшая участница «Дома-2» Елена Степунина победила рак

Подписчики Степуниной поздравляют девушку и радуются вместе с ней.

Напомним, что сил в борьбе с тяжелым недугом ей придавал годовалый сын Матвей , но из-за физической слабости Елена не смогла насладиться материнством в полной мере.

Во время болезни девушка даже несколько раз пыталась работать, но здоровье не позволяло. К помощи общественности Елена Степунина прибегала крайне редко, только когда действительно не хватало денег на лечение. Теперь Елена во всеуслышание заявляет, что «4 стадия не приговор».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:13
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