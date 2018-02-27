Бывшая участница «Дома-2» Елена Степунина победила рак
В Instagram экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Елены Степуниной, которая весь последний год боролась с онкологией, появилась публикация, в которой она сообщает об улучшении здоровья.
Девушка отмечает, что у нее все хорошо и рекомендует всем, кого ожидает нелегкий путь борьбы с раком не отчаиваться и верить только в лучшее.
Подписчики Степуниной поздравляют девушку и радуются вместе с ней.
Напомним, что сил в борьбе с тяжелым недугом ей придавал годовалый сын Матвей , но из-за физической слабости Елена не смогла насладиться материнством в полной мере.
Во время болезни девушка даже несколько раз пыталась работать, но здоровье не позволяло. К помощи общественности Елена Степунина прибегала крайне редко, только когда действительно не хватало денег на лечение. Теперь Елена во всеуслышание заявляет, что «4 стадия не приговор».
Девушка отмечает, что у нее все хорошо и рекомендует всем, кого ожидает нелегкий путь борьбы с раком не отчаиваться и верить только в лучшее.
Подписчики Степуниной поздравляют девушку и радуются вместе с ней.
Напомним, что сил в борьбе с тяжелым недугом ей придавал годовалый сын Матвей , но из-за физической слабости Елена не смогла насладиться материнством в полной мере.
Во время болезни девушка даже несколько раз пыталась работать, но здоровье не позволяло. К помощи общественности Елена Степунина прибегала крайне редко, только когда действительно не хватало денег на лечение. Теперь Елена во всеуслышание заявляет, что «4 стадия не приговор».