Бывшая участница «Дома-2» Елена Степунина победила рак

Девушка отмечает, что у нее все хорошо и рекомендует всем, кого ожидает нелегкий путь борьбы с раком не отчаиваться и верить только в лучшее.Подписчики Степуниной поздравляют девушку и радуются вместе с ней.Напомним, что сил в борьбе с тяжелым недугом ей придавал годовалый сын Матвей , но из-за физической слабости Елена не смогла насладиться материнством в полной мере.Во время болезни девушка даже несколько раз пыталась работать, но здоровье не позволяло. К помощи общественности Елена Степунина прибегала крайне редко, только когда действительно не хватало денег на лечение. Теперь Елена во всеуслышание заявляет, что «4 стадия не приговор».