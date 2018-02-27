В ростовском зоопарке волчица Альма готовится к ЧМ-2018

Животное любит играть с пластиковым мячом и постоянно носит его с собой. Даже во время кормежки эта красавица не может оторваться от любимой игрушки, хотя иногда предпочитает обходить ее стороной. В этот раз Альма не сразу бросилась к предмету, но потом ею завладел спортивный азарт.Волчица гоняла мяч по снегу, как настоящий футболист, а дальше лежала на снегу, пытаясь прокусить заслуженный трофей. К сожалению, он уже не выдержал такой нагрузки и пострадал, но сама четверолапая спортсменка осталась довольна полученным результатом.