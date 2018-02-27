Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с гоготом гусей
Известная танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в "сторис" Instagram видео, в котором ее дочь Ариадна дает оценку вокальным данным Ольги Бузовой.
Девочка заявила, что гогот гусей в вольере напоминает ей звучание песни «Мало половин» в исполнении Ольги Бузовой.
Многие подписчики Волочковой согласились с девочкой, которая по ходу ролика напевает популярный сегодня хит.
Напомним, что Ольге Бузовой не привыкать к постоянно критике в Сети, но это не мешает ей занимать первые места в хит-парадах и пользоваться всенародной славой.
Сегодня на имени Ольги Бузовой пиарятся все кому не лень и не исключено, что любительница скандальных историй Анастасия Волочкова решила таким образом напомнить о себе.
Девочка заявила, что гогот гусей в вольере напоминает ей звучание песни «Мало половин» в исполнении Ольги Бузовой.
Многие подписчики Волочковой согласились с девочкой, которая по ходу ролика напевает популярный сегодня хит.
Напомним, что Ольге Бузовой не привыкать к постоянно критике в Сети, но это не мешает ей занимать первые места в хит-парадах и пользоваться всенародной славой.
Сегодня на имени Ольги Бузовой пиарятся все кому не лень и не исключено, что любительница скандальных историй Анастасия Волочкова решила таким образом напомнить о себе.