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Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с гоготом гусей

Известная танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в "сторис" Instagram видео, в котором ее дочь Ариадна дает оценку вокальным данным Ольги Бузовой.

Девочка заявила, что гогот гусей в вольере напоминает ей звучание песни «Мало половин» в исполнении Ольги Бузовой.

Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с гоготом гусей

Многие подписчики Волочковой согласились с девочкой, которая по ходу ролика напевает популярный сегодня хит.

Напомним, что Ольге Бузовой не привыкать к постоянно критике в Сети, но это не мешает ей занимать первые места в хит-парадах и пользоваться всенародной славой.

Сегодня на имени Ольги Бузовой пиарятся все кому не лень и не исключено, что любительница скандальных историй Анастасия Волочкова решила таким образом напомнить о себе.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:01
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