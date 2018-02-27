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Автомобиль Toyota Yaris в январе вошел в десятку европейских бестселлеров

Согласно итогам января компактная версия хэтчбек Toyota Yaris вошла в десятку самых реализуемых в Европе версий, показав наибольший рост реализации.

Автомобиль Toyota Yaris в январе вошел в десятку европейских бестселлеров

В исследовательской компании JATO Dynamics передают, что во многом успех Yaris обеспечен высоким спросом потребителей на гибридную версию данной модели, ставшей бестселлером на авторынке гибридов в Европе. В январе самой продаваемой версией в Европе остается Volkswagen Golf (43 145 авто; +15%). На 2 месте оказался Ford Fiesta (25 878 авто; +4%). На 3 месте оказался Renault Clio (24 820 авто). Дальше в ТОП следует Volkswagen Polo (22 752 авто; -4%). Пятерку лидеров замыкает Skoda Octavia (21 588 авто; +14%).

Также в десятку ТОП самых реализуемых моделей в Европе вошли следующие версии Peugeot 208 (21 246 авто; +6 процента), Volkswagen Tiguan (20 722 авто; -6 процента), Nissan Qashqai (20 642 авто; +7 процента), Toyota Yaris (20155 авто; +27 процентов), Citroen C3 (18721 авто; +15 процентов).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
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