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На старом фото женщина заметила фантом призрака в купленной машине

Пользователи “Reddit” заметили сообщение женщины, опубликовавшей старое фото купленной машины. На нем она заметила фантом призрака, после чего была сильно напугана таким событием.

Во время приобретения транспорта никто не заметил аномалии, но недавно эта особа решила посмотреть архивы. На заднем сиденье четко виднеется полупрозрачная женская фигура с длинными волосами, которая имеет темные глаза, смотрящая на людей через окно.

На старом фото женщина заметила фантом призрака в купленной машине


Многие читатели отметили, что приведение напоминает демоническое существо, а также его появление невозможно объяснить с позиции логики. Некоторые скептики считают сюжет оптической иллюзией, но владелица поспешила избавиться от техники, притягивающей к себе души умерших лиц.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40
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