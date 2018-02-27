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После выборов зарплаты терапевтам могут поднять в 2,5 раза

Врачи считают, что срочно необходимо увеличивать вдвое зарплату терапевтам, потому что сейчас дефицит кадров составил 11 тыс. специалистов. В настоящее время врачи-терапевты в Казани получают 33 550 рублей, в Чебоксарах не более 39 510 рублей.

Из-за большого дефицита врачей в ближайшее время еще больше могут вырасти очереди в больницы, считают сами медики. По их свидетельству, с 2018 года много врачей уйдет на заслуженный отдых, а кадрового запаса нет. Например, сейчас не хватает почти 11 тыс. терапевтов, потому требуется увеличение зарплат, чтобы удержать специалистов на рабочем месте. Для этого предполагается до 2035 года нарастить их зарплату в два раза.

После выборов зарплаты терапевтам могут поднять в 2,5 раза


Однако такая инициатива, которая откладывает решение на 17 лет является ошибочным и ее надо решать уже сейчас, считают медики. Чтобы этого не случилось, эксперты предлагают сделать оплату труда врачей в 2,6 раза выше, чем средняя по экономике.
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30
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