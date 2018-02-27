Анонсированы характеристики российской версии нового седана Toyota Camry

Автомобиль начнут собирать под Санкт-Петербургом на собственном предприятии автокомпании. Моторный отсек люксового Toyota Camry для РФ содержит четырёхцилиндровый двухлитровый рядный мотор на 150 л.с. Также в подкапотном пространстве расположен 2,5-литровый мотор на 181 л.с. При этом топовые версии оснастят 6-цилиндровым 3,5-литровым мотором на 249 л.с. Его пришлось дефорсировать для снижения ставки налога. Машину оснащают 8-ступенчатой, 6-диапазонной АКПП. Каждый двигатель работает на бензине АИ-92.Стандартный перечень опций включает систему экстренного уведомления «ЭРА-ГЛОНАСС», мониторинг давления в шинах, полноразмерную запаску, электронную систему устойчивости, климат-контроль. На рынок авто выйдет в апреле текущего года.