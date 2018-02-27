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Анонсированы характеристики российской версии нового седана Toyota Camry

В рамках информационной базы Росстандарта разместилась документация касательно одобрения типа авто, которую выдали на премиальный седан версии Toyota Camry нового поколения.

Анонсированы характеристики российской версии нового седана Toyota Camry

Автомобиль начнут собирать под Санкт-Петербургом на собственном предприятии автокомпании. Моторный отсек люксового Toyota Camry для РФ содержит четырёхцилиндровый двухлитровый рядный мотор на 150 л.с. Также в подкапотном пространстве расположен 2,5-литровый мотор на 181 л.с. При этом топовые версии оснастят 6-цилиндровым 3,5-литровым мотором на 249 л.с. Его пришлось дефорсировать для снижения ставки налога. Машину оснащают 8-ступенчатой, 6-диапазонной АКПП. Каждый двигатель работает на бензине АИ-92.

Стандартный перечень опций включает систему экстренного уведомления «ЭРА-ГЛОНАСС», мониторинг давления в шинах, полноразмерную запаску, электронную систему устойчивости, климат-контроль. На рынок авто выйдет в апреле текущего года.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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