В Аргентине на месте ДТП свидетели события увидели пришельца

В городе Чиполлетти после столкновения автомобиля и микроавтобуса пострадали три человека, которые были госпитализированы в клинику. Люди снимали место аварии на камеру, а после просмотра материалов обратили внимание на особу, имеющую странную голову без волос, серого оттенка. Пользователи сетей были удивлены таким сюжетом и тоже согласны с мнением авторов ролика.Местные СМИ предположили, что это просто сотрудник скорой помощи африканского происхождения. Блестящая на солнце лысина могла измениться в кадрах из-за оптической иллюзии и плохого качества записи, однако исследователи уверены, что гуманоид показал свое истинное лицо.