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В Аргентине на месте ДТП свидетели события увидели пришельца

В сетях было опубликовано видео, сделанное свидетелями события из Аргентины. Они на месте ДТП увидели пришельца, удачно замаскировавшегося под человека.

В Аргентине на месте ДТП свидетели события увидели пришельца


В городе Чиполлетти после столкновения автомобиля и микроавтобуса пострадали три человека, которые были госпитализированы в клинику. Люди снимали место аварии на камеру, а после просмотра материалов обратили внимание на особу, имеющую странную голову без волос, серого оттенка. Пользователи сетей были удивлены таким сюжетом и тоже согласны с мнением авторов ролика.



Местные СМИ предположили, что это просто сотрудник скорой помощи африканского происхождения. Блестящая на солнце лысина могла измениться в кадрах из-за оптической иллюзии и плохого качества записи, однако исследователи уверены, что гуманоид показал свое истинное лицо.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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