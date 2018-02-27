Ольга Бузова начала свой тур по Дальнему Востоку

В своем Instagram Ольга пригласила всех на сольный концерт в Благовещенске, который состоится в Общественно-культурном центре.В аэропорту звезду встречали фанаты с красочными плакатами и сердечками в руках. Ольга Бузова тепло обнималась со своими поклонниками, а те были счастливы дотронуться до своего кумира.В комментариях к опубликованному в Сети видео встречи Бузовой хейтеры попытались очернить радость встречи и назвали ее показухой, но верные люди звезды не дали Ольгу в обиду и яростно отбивались от их нападок.Благодарные фаны из Благовещенска поздравили Бузову с приездом и пообещали поддержать ее на выступлениях.