Ольга Бузова начала свой тур по Дальнему Востоку
Популярная певица и ведущая «Дом-2» объявила о начале своего гастрольного тура по Дальнему Востоку.
В своем Instagram Ольга пригласила всех на сольный концерт в Благовещенске, который состоится в Общественно-культурном центре.
В аэропорту звезду встречали фанаты с красочными плакатами и сердечками в руках. Ольга Бузова тепло обнималась со своими поклонниками, а те были счастливы дотронуться до своего кумира.
В комментариях к опубликованному в Сети видео встречи Бузовой хейтеры попытались очернить радость встречи и назвали ее показухой, но верные люди звезды не дали Ольгу в обиду и яростно отбивались от их нападок.
Благодарные фаны из Благовещенска поздравили Бузову с приездом и пообещали поддержать ее на выступлениях.
В своем Instagram Ольга пригласила всех на сольный концерт в Благовещенске, который состоится в Общественно-культурном центре.
В аэропорту звезду встречали фанаты с красочными плакатами и сердечками в руках. Ольга Бузова тепло обнималась со своими поклонниками, а те были счастливы дотронуться до своего кумира.
В комментариях к опубликованному в Сети видео встречи Бузовой хейтеры попытались очернить радость встречи и назвали ее показухой, но верные люди звезды не дали Ольгу в обиду и яростно отбивались от их нападок.
Благодарные фаны из Благовещенска поздравили Бузову с приездом и пообещали поддержать ее на выступлениях.