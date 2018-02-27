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Кроссовер Skoda Karoq получит доступную полноприводную версию

Чешские производители намерены расширить линейку доступных модификаций компактного кроссовера Skoda Karoq. В скором времени на рынок выведут бензиновую версию данной модели, укомплектованную полным приводом.

Кроссовер Skoda Karoq получит доступную полноприводную версию


Актуальная генерация кроссовер Skoda Karoq комплектуется дизельными агрегатами производительностью 150 и 190 лошадиных сил и бензиновыми двигателями мощностью 115 и 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика» и 7DSG.

Новая модификация кроссовера будет комплектоваться бензиновым силовым агрегатом TSI объёмом 1,5 литра. Сколько будет стоить такая модификация Skoda Karoq пока не сообщается.

На данный момент самая доступная версия Skoda Karoq комплектуется дизельным агрегатом, выдающим 150 лошадиных сил. На внутреннем рынке такая модель стоит от 669 900 крон, что эквивалентно 1 841 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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