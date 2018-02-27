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Ученые: Фрукты могут помочь людям справиться с депрессией

Американские специалисты выяснили, что фрукты могут помочь людям справиться с депрессией. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

Во время опытов с участием 900 добровольцев старшего возраста, люди соблюдали различные диеты. Одни участники выбирали средиземноморский вариант, вторые лица предпочитали остановиться на традиционном аналоге. Остальные пенсионеры имели специальное меню, чтобы предотвратить гипертонию, куда входили фрукты и овощи.

Ученые: Фрукты могут помочь людям справиться с депрессией


Ученые заметили, что они редко подвергались симптомам недуга по сравнению с любителями мясных блюд. Правильное питание с такими продуктами позволит избавиться от психического расстройства и не допустить его развития.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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