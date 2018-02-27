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Риэлторы: Россияне все чаще стали брать семейную ипотеку

Из-за существенного сокращения строительства нового жилья в регионах, в ближайший год могут возрасти цены на новостройки. В Москве и Санкт-Петербурге положение стабильное и теперь молодые семьи могут получить кредит под 6,9% годовых.

С начала 2018 года существенно возросло число людей, желающих купить квартиру по госипотеке под 6% годовых. В большинстве случаев такая статистика отражает тенденцию в Москве и Санкт-Петербурге. Например, молодые семьи стремятся купить все чаще 3-х комнатные квартиры. В среднем необходимая сумма для приобретения жилья в этих городах составляет до 9 млн рублей.

Риэлторы: Россияне все чаще стали брать семейную ипотеку


Одновременно в регионах от 20% до 40% упали объемы в строительной отрасли из-за обнищания населения и снижения спроса, по свидетельству специалистов. Из-за этого существенно сократилось предложение и растут цены на новостройки. Для оживления экономики существенно снижены ставки кредитования; в 2006 году они составляли почти 16%, а теперь около 6,9%.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:20
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