Риэлторы: Россияне все чаще стали брать семейную ипотеку

С начала 2018 года существенно возросло число людей, желающих купить квартиру по госипотеке под 6% годовых. В большинстве случаев такая статистика отражает тенденцию в Москве и Санкт-Петербурге. Например, молодые семьи стремятся купить все чаще 3-х комнатные квартиры. В среднем необходимая сумма для приобретения жилья в этих городах составляет до 9 млн рублей.Одновременно в регионах от 20% до 40% упали объемы в строительной отрасли из-за обнищания населения и снижения спроса, по свидетельству специалистов. Из-за этого существенно сократилось предложение и растут цены на новостройки. Для оживления экономики существенно снижены ставки кредитования; в 2006 году они составляли почти 16%, а теперь около 6,9%.