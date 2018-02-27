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Обновленный кроссовер Buick Envision скоро появится в продаже

Кроссовер Buick Envision является первым американским автомобилем, который выпускают в Китае, а затем экспортируют на рынок США. Спустя два года после своего дебюта автомобиль Buick Envision производители решили обновить.

Обновленный кроссовер Buick Envision скоро появится в продаже


Обновлённый Buick Envision получил решётку радиатора с фирменной «птичкой», видоизменённый передний бампер и менее массивные задние фонари. В салоне кроссовера особых изменений не произошло появилась только новая медиасистема Buick eConnect  с выходом в интернет.

Под капотом по-прежнему установлен атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра мощностью 197 лошадиных сил, работает он на пару с «автоматом» на 6 ступеней. Комплектуется автомобиль полным и передним приводом. На китайском рынке кроссовер предложен с турбочетвёркой объёмом 1,5 литра производительностью 169 «лошадей» с роботизрованной трансмиссией.

Обновлённая версия Buick Envision для Соединённых Штатов будет также комплектоваться турбомотором 2.0 SIDI мощностью 252 лошадиные силы и 9-ступенчатым «автоматом».

Отмечается, что обновлённая версия Buick Envision скоро появится у американских дилеров, его стоимость будет дешевле чем дорестайлинговая версия. Цена базовой версии обновлённого кроссовера будет стартовать от 32 990 долларов, а стоимость актуальной модификации стартует от 33 995 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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