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Из-за отсутствия интимной жизни Ольга Бузова рискует серьезно заболеть

Взлет по карьерной лестнице ведущей «Дом-2» и популярной певицы Ольги Бузовой не дает ей времени устроить свою личную жизнь, и по признанию звезды, секс у нее был последний раз в октябре 2016 года.

Отсутствие интимной жизни негативно сказалось на ее здоровье, и на одной из недавних фотосессий знаменитость упала в обморок от сильных болей в животе.

Из-за отсутствия интимной жизни Ольга Бузова рискует серьезно заболеть

Это случилось перед концертом, посвященном Дню всех влюбленных и тогда ей на помощь пришли коллеги, которые снабдили Бузову лекарствами.

Ольга признается, что у нее уже давно не было мужчины и сейчас она открыта для романтических отношений, однако пока у нее с ними не складывается.

В начале января ей приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым, но пара яростно отрицает интимную связь. Теперь же у Ольги Бузовой появился тайный воздыхатель, который заваливает ее дорогими подарками и не исключено, что сердце красавицы получит именно он.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:17
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