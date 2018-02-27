Из-за отсутствия интимной жизни Ольга Бузова рискует серьезно заболеть

Отсутствие интимной жизни негативно сказалось на ее здоровье, и на одной из недавних фотосессий знаменитость упала в обморок от сильных болей в животе.Это случилось перед концертом, посвященном Дню всех влюбленных и тогда ей на помощь пришли коллеги, которые снабдили Бузову лекарствами.Ольга признается, что у нее уже давно не было мужчины и сейчас она открыта для романтических отношений, однако пока у нее с ними не складывается.В начале января ей приписывали роман с Тимуром Батрутдиновым, но пара яростно отрицает интимную связь. Теперь же у Ольги Бузовой появился тайный воздыхатель, который заваливает ее дорогими подарками и не исключено, что сердце красавицы получит именно он.