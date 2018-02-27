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Кроссовер Hyundai Encino в марте выходит на китайский рынок

На китайском рынке стартуют продажи компактного кроссовера Hyundai Encino, который в других странах больше известен под наименованием Kona. У китайских дилеров товарные модели автомобиля Hyundai Encino появятся в марте текущего года.

Кроссовер Hyundai Encino в марте выходит на китайский рынок


Кроссовер Hyundai Encino для Китая отличается решёткой радиатора с горизонтальными секциями. На рынке Поднебесной автомобиль будет предложен с турбодвигателем объёмом 1,6 литра производительностью 177 лошадиных сил, он работает на пару с роботизированной коробкой передач. Автомобиль комплектуется полным и передним приводом.

В оснащение кроссовера входит система курсовой устойчивости, адаптивный круиз-контроль, семь подушек безопасности, мониторинг разметки и дорожных знаков, штатный мультимедийный комплекс и бесконтактная зарядка для смартфонов.

Стоит отметить, что в этом году у кроссовера Hyundai Encino появится полностью электрическая модификация. В Китае такая модель может стать популярной, так как в этой стране покупатели электромобилей получают субсидии.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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