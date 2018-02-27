Кроссовер Hyundai Encino в марте выходит на китайский рынок

Кроссовер Hyundai Encino для Китая отличается решёткой радиатора с горизонтальными секциями. На рынке Поднебесной автомобиль будет предложен с турбодвигателем объёмом 1,6 литра производительностью 177 лошадиных сил, он работает на пару с роботизированной коробкой передач. Автомобиль комплектуется полным и передним приводом.В оснащение кроссовера входит система курсовой устойчивости, адаптивный круиз-контроль, семь подушек безопасности, мониторинг разметки и дорожных знаков, штатный мультимедийный комплекс и бесконтактная зарядка для смартфонов.Стоит отметить, что в этом году у кроссовера Hyundai Encino появится полностью электрическая модификация. В Китае такая модель может стать популярной, так как в этой стране покупатели электромобилей получают субсидии.