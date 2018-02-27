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В сеть выложили свежие фотографии обновленного кроссовера Porsche Macan

Накануне в сети интернета появились шпионские снимки кроссовера Porsche Macan. Автомобиль в настоящее время проходит тестовые испытания в зимних условиях.

В сеть выложили свежие фотографии обновленного кроссовера Porsche Macan


Фотографии кроссовера Porsche Macan выложило в сеть издание motor1. Отмечается, что данное издательство опубликовало фотографии не только экстерьера автомобиля, но и интерьера.

При рассмотрении фотографий салона нового автомобиля в глаза сразу же бросается мультимедийная система, а точнее её большой дисплей диагональю 12,3 дюйма, расположенный по центру передней панели. Также изменению подверглись дефлекторы, которые теперь расположены под экраном.

Внешний дизайн кроссовера Porsche Macan особым изменениям не подвергся, здесь появились обновлённые задние фонари и новая передняя оптика. Стоит отметить, что фотографии обновлённого кроссовера активно обсуждают в сети автолюбители.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:40
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