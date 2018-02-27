В США преступника не казнили из-за плохих вен
В США отправленный на смертную казнь преступник-смертник пока остался живым из-за того, что у него оказались плохие вены.
Дойла Хэмма приговорили к смертной казни за совершенное им более 30 лет назад убийство в одном из штатов. В день исполнения приговора, когда осужденного должны были умертвить с помощью смертельной инъекции, тюремные медработники целых 2 с половиной часа не могли отыскать у преступника «хорошую» вену, чтобы сделать смертельный укол. За все это время ему сделали 12 инъекций, а после время, отведенное на казнь, вышло и осужденный вернулся в камеру.
Сообщается, что еще до того, как угодить за решетку, убийца злоупотреблял наркотиками, а после проходил лечение от гепатита и рака. Все это привело его вены в плачевное состояние.
Пока длится служебное расследование ввиду неудавшейся казни, смертник будет оставаться живым.
Дойла Хэмма приговорили к смертной казни за совершенное им более 30 лет назад убийство в одном из штатов. В день исполнения приговора, когда осужденного должны были умертвить с помощью смертельной инъекции, тюремные медработники целых 2 с половиной часа не могли отыскать у преступника «хорошую» вену, чтобы сделать смертельный укол. За все это время ему сделали 12 инъекций, а после время, отведенное на казнь, вышло и осужденный вернулся в камеру.
Сообщается, что еще до того, как угодить за решетку, убийца злоупотреблял наркотиками, а после проходил лечение от гепатита и рака. Все это привело его вены в плачевное состояние.
Пока длится служебное расследование ввиду неудавшейся казни, смертник будет оставаться живым.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:10