В США преступника не казнили из-за плохих вен

Дойла Хэмма приговорили к смертной казни за совершенное им более 30 лет назад убийство в одном из штатов. В день исполнения приговора, когда осужденного должны были умертвить с помощью смертельной инъекции, тюремные медработники целых 2 с половиной часа не могли отыскать у преступника «хорошую» вену, чтобы сделать смертельный укол. За все это время ему сделали 12 инъекций, а после время, отведенное на казнь, вышло и осужденный вернулся в камеру.Сообщается, что еще до того, как угодить за решетку, убийца злоупотреблял наркотиками, а после проходил лечение от гепатита и рака. Все это привело его вены в плачевное состояние.Пока длится служебное расследование ввиду неудавшейся казни, смертник будет оставаться живым.