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В США преступника не казнили из-за плохих вен

В США отправленный на смертную казнь преступник-смертник пока остался живым из-за того, что у него оказались плохие вены.
В США преступника не казнили из-за плохих вен


Дойла Хэмма приговорили к смертной казни за совершенное им более 30 лет назад убийство в одном из штатов. В день исполнения приговора, когда осужденного должны были умертвить с помощью смертельной инъекции, тюремные медработники целых 2 с половиной часа не могли отыскать у преступника «хорошую» вену, чтобы сделать смертельный укол. За все это время ему сделали 12 инъекций, а после время, отведенное на казнь, вышло и осужденный вернулся в камеру.

Сообщается, что еще до того, как угодить за решетку, убийца злоупотреблял наркотиками, а после проходил лечение от гепатита и рака. Все это привело его вены в плачевное состояние.

Пока длится служебное расследование ввиду неудавшейся казни, смертник будет оставаться живым.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:10
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