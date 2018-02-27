Убийство 27-летнего журналиста в Словакии связывают с мафией Италии

После того, как родные известного в стране журналиста-расследователя Яна Кучака забили тревогу, полиция обнаружила тела застреленного журналиста и его жены на территории их частного владения. Следствие предполагает, что убийство могло произойти в период с 22 по 25 февраля.По сообщениям некоторых источников известно, что репортер напал на след местной группировки итальянской мафии, которая через словацкие фирмы проводила крупные махинации с дотациями из фондов ЕС.Ян Кучак – первый журналист, убитый в стране за все время ее существования. За четверть века вСловакии многие писали о коррупции в государстве, но никого до сих пор не убивали.