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Убийство 27-летнего журналиста в Словакии связывают с мафией Италии

Предполагают, что убийство известного в Словакии журналиста, который расследовал налоговые махинации, могла заказать итальянская мафия.
Убийство 27-летнего журналиста в Словакии связывают с мафией Италии


После того, как родные известного в стране журналиста-расследователя Яна Кучака забили тревогу, полиция обнаружила тела застреленного журналиста и его жены на территории их частного владения. Следствие предполагает, что убийство могло произойти в период с 22 по 25 февраля.

По сообщениям некоторых источников известно, что репортер напал на след местной группировки итальянской мафии, которая через словацкие фирмы проводила крупные махинации с дотациями из фондов ЕС.

Ян Кучак – первый журналист, убитый в стране за все время ее существования. За четверть века в
Словакии многие писали о коррупции в государстве, но никого до сих пор не убивали.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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