После 25 лет дезертирства беглец сдался следователям

Как сейчас предполагает следствие, в 1992 года солдат, самовольно оставив службу, пустился в бега. Спустя несколько лет после побега оперативники наладили связь с его родней и через них уговаривали мужчину-дезертира прийти с повинной. И вот спустя четверть века после побега, в мае 2017 года, дезертир отдался в руки правоохранителей.Как подчеркивает пресс-служба ГВСУ, большую роль в этом сыграло взаимодействие следователей с близким окружением сбежавшего солдата, разъяснение преимущества добровольной сдачи. В ведомстве подчеркивают, что в прошлом году в результате слаженной работы число разыскиваемых за уклонение от службы в вооруженных силах снизилось на 6,3%. В качестве наказания за подобный проступок может быть назначен либо штраф до 200 000 рублей, либо лишение на 2 года свободы.