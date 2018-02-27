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После 25 лет дезертирства беглец сдался следователям

Сбежавший 25 лет назад солдат-дезертир явился с повинной к правоохранителям.
После 25 лет дезертирства беглец сдался следователям


Как сейчас предполагает следствие, в 1992 года солдат, самовольно оставив службу, пустился в бега. Спустя несколько лет после побега оперативники наладили связь с его родней и через них уговаривали мужчину-дезертира прийти с повинной. И вот спустя четверть века после побега, в мае 2017 года, дезертир отдался в руки правоохранителей.

Как подчеркивает пресс-служба ГВСУ, большую роль в этом сыграло взаимодействие следователей с близким окружением сбежавшего солдата, разъяснение преимущества добровольной сдачи. В ведомстве подчеркивают, что в прошлом году в результате слаженной работы число разыскиваемых за уклонение от службы в вооруженных силах снизилось на 6,3%. В качестве наказания за подобный проступок может быть назначен либо штраф до 200 000 рублей, либо лишение на 2 года свободы.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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