Ким Кардашьян решилась на кардинальные перемены

Недавно ставшая мамой третьего ребенка Ким Кардашьян заявила в своем блоге о том, что более не чувствует себя нежной блондинкой. По ее словам, она решилась перевоплотиться и уже пригласила для этих целей личного стилиста.Знаменитость пока не стала раскрывать, в какой именно цвет на этот раз она предпочла перекрасить волосы. По предположению поклонников Кардашьян, она снова стала брюнеткой. Хотя высказываются предположения и о том, что она могла поэкспериментировать с яркими прядями.