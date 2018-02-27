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Ким Кардашьян решилась на кардинальные перемены

Ким Кардашьян, судя по ее собственному сообщению, решилась совершить кардинальные перемены с внешностью.
Ким Кардашьян решилась на кардинальные перемены


Недавно ставшая мамой третьего ребенка Ким Кардашьян заявила в своем блоге о том, что более не чувствует себя нежной блондинкой. По ее словам, она решилась перевоплотиться и уже пригласила для этих целей личного стилиста.

Знаменитость пока не стала раскрывать, в какой именно цвет на этот раз она предпочла перекрасить волосы. По предположению поклонников Кардашьян, она снова стала брюнеткой. Хотя высказываются предположения и о том, что она могла поэкспериментировать с яркими прядями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:10
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