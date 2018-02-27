Психолог отметила, что из-за сплетен и разборок Александр Серов находится в депрессии

Некоторое время назад Александр Серов рассказал всей стране о своих проблемах в семье. Он заявил, что его экс жена совершенно не обращала на него никакого внимания. Супруги разошлись больше семи лет назад, но у бывших влюбленных имеются претензии друг к другу.В начале 90-х годов Елена произвела огромное впечатление на него, и он принял решение взять ее на съемки клипа. Видео было успешным. Позже, на мероприятии он оказывал знаки внимания ей и там же они впервые поцеловались.Со временем Елену раздражало то, что он работает дома. А еще она его ревновала к поклонницам. Однажды фанатка опрокинула чернильницу на шубу Елены, а она потом Александру закатила грандиозный скандал.Серов поведал, что любовь к Елене утихла постепенно, у них начались недопонимания и ссоры, от которых он очень уставал. После разрыва отношений он оставил бывшей возлюбленной огромный дом, который строил сам и 800 тысяч долларов.Психолог, которая была с ним на передаче, заметила, что из-за сплетен и разборок у исполнителя происходит эмоциональное переживание. Александр Серов в данное время находится в депрессии.