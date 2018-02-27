АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Психолог отметила, что из-за сплетен и разборок Александр Серов находится в депрессии

Психолог рассказала, что Александр Серов находится в депрессивном состоянии из-за сплетен и разборок.

Психолог отметила, что из-за сплетен и разборок Александр Серов находится в депрессии


Некоторое время назад Александр Серов рассказал всей стране о своих проблемах в семье. Он заявил, что его экс жена совершенно не обращала на него никакого внимания. Супруги разошлись больше семи лет назад, но у бывших влюбленных имеются претензии друг к другу.

В начале 90-х годов Елена произвела огромное впечатление на него, и он принял решение взять ее на съемки клипа. Видео было успешным. Позже, на мероприятии он оказывал знаки внимания ей и там же они впервые поцеловались.

Со временем Елену раздражало то, что он работает дома. А еще она его ревновала к поклонницам. Однажды фанатка опрокинула чернильницу на шубу Елены, а она потом Александру закатила грандиозный скандал.

Серов поведал, что любовь к Елене утихла постепенно, у них начались недопонимания и ссоры, от которых он очень уставал. После разрыва отношений он оставил бывшей возлюбленной огромный дом, который строил сам и 800 тысяч долларов.

Психолог, которая была с ним на передаче, заметила, что из-за сплетен и разборок у исполнителя происходит эмоциональное переживание. Александр Серов в данное время находится в депрессии.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости