Российский студент разработал распознающее болезни приложение

Имя автора приложения meCare - Сергей Блинцов. Молодой специалист рассказал, что новинка проводит реальную диагностику и отслеживает необходимые показатели здоровья. Сергей не останавливается на достигнутом и собирается значительно расширить спектр определяемых заболеваний, которые может распознать смартфон. В ходе работ над программой, студенту оказал существенную помощь травматолог - ортопед Алексей Крупко. Как рассказал сам Алексей, meCare помогает понять пользователю, к какому врачу необходимо обратиться и какие сдавать анализы.Со слов разработчиков, возможности приложения позволяют определить с точностью до 95% болезнь Паркинсона. С этой целью человеку необходимо пройти ряд определенных тестов, к которым относится рисование пальцами или произношение определенных фраз. Допускается для программы meCare и анализ снимков пользователя, размещенных в соцсетях. Например, для определения анемии, программа может обработать всего 15 фото, с изображением лица человека.