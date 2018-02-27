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Российский студент разработал распознающее болезни приложение

Российским студентом Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, разработано специализированое мобильное приложение, направленное на распознание болезней. Программа названа – meCare, кроме своего основного назначения, она может прослеживать текущее состояние здоровья и вовремя предупредить о предстоящем недуге.

Имя автора приложения meCare - Сергей Блинцов. Молодой специалист рассказал, что новинка проводит реальную диагностику и отслеживает необходимые показатели здоровья. Сергей не останавливается на достигнутом и собирается значительно расширить спектр определяемых заболеваний, которые может распознать смартфон. В ходе работ над программой, студенту оказал существенную помощь травматолог - ортопед Алексей Крупко. Как рассказал сам Алексей, meCare помогает понять пользователю, к какому врачу необходимо обратиться и какие сдавать анализы.
Российский студент разработал распознающее болезни приложение


Со слов разработчиков, возможности приложения позволяют определить с точностью до 95% болезнь Паркинсона. С этой целью человеку необходимо пройти ряд определенных тестов, к которым относится рисование пальцами или произношение определенных фраз. Допускается для программы meCare и анализ снимков пользователя, размещенных в соцсетях. Например, для определения анемии, программа может обработать всего 15 фото, с изображением лица человека.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
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