АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Ани Лорак ответила, почему в ее клипах часто появляется ванна

Поклонники звезды уже давно заметили регулярное появление ванны в ее видеоклипах.

Ани Лорак ответила, почему в ее клипах часто появляется ванна


Незадолго до выхода шоу - программы в Москве знаменитая исполнительница Ани Лорак поделилась с журналистами, почему в ее видеоклипах так частенько появляется ванная комната.
Ани Лорак заявила, что ванная комната является одним из интимных мест в доме. Где люди смогут остаться наедине с собой, со своими мыслями и переживаниями, что является очень трогательным. Так, что частое использование ванны в качестве реквизита для своих видеороликов вполне логично, утверждает певица.

Первый клип, где был замечен данный реквизит, был «Удержи мое сердце», затем последовал ролик с Эмином, где режиссером был Алан Бадоев. По его словам, более личного и трогательного места для двоих, чем ванна нет. Когда их отношения закончены, и необходимо сказать последние слова. Последним, новым клипом с использованием ванной комнаты является «Новый бывший».
ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости