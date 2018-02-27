Ани Лорак ответила, почему в ее клипах часто появляется ванна

Незадолго до выхода шоу - программы в Москве знаменитая исполнительница Ани Лорак поделилась с журналистами, почему в ее видеоклипах так частенько появляется ванная комната.Ани Лорак заявила, что ванная комната является одним из интимных мест в доме. Где люди смогут остаться наедине с собой, со своими мыслями и переживаниями, что является очень трогательным. Так, что частое использование ванны в качестве реквизита для своих видеороликов вполне логично, утверждает певица.Первый клип, где был замечен данный реквизит, был «Удержи мое сердце», затем последовал ролик с Эмином, где режиссером был Алан Бадоев. По его словам, более личного и трогательного места для двоих, чем ванна нет. Когда их отношения закончены, и необходимо сказать последние слова. Последним, новым клипом с использованием ванной комнаты является «Новый бывший».