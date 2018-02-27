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Xiaomi Redmi Note 5 Pro поступит в продажу на международном рынке

Стало известно, что смартфон Redmi Note 5 Pro в скором времени появится на международном рынке. Ранее устройство было доступно только в Индии.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro поступит в продажу на международном рынке


На территории Индии смартфона появился в продаже с 5,99-дюймовым экраном и фирменной программно оболочкой MIUI 9. Помимо этого выделяется опция Face Unlock для снятия блокировки устройства посредством сканирования лица пользователя.

Отмечается, что для международного рынка Xiaomi Redmi Note 5 Pro выйдет с некоторыми изменениями, но пока что производитель не раскрывает об этом подробности. Также сообщается, что девайс будет доступен в черном, золотистом, синем и розовом исполнении. Некоторые эксперты считают, что изменения коснутся лишь LTE-модема, а остальную аппаратную платформу оставят такой же.

Напомним, что Redmi Note 5 Pro имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 6 Гб ОЗУ, а также 64 Гб памяти на ПЗУ. Основная камера устройства предлагает разрешение в 12 Мп, а фронтальная – в 20 Мп. Аккумулятор обладает емкостью в 4 тысячи мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40
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