Xiaomi Redmi Note 5 Pro поступит в продажу на международном рынке

На территории Индии смартфона появился в продаже с 5,99-дюймовым экраном и фирменной программно оболочкой MIUI 9. Помимо этого выделяется опция Face Unlock для снятия блокировки устройства посредством сканирования лица пользователя.Отмечается, что для международного рынка Xiaomi Redmi Note 5 Pro выйдет с некоторыми изменениями, но пока что производитель не раскрывает об этом подробности. Также сообщается, что девайс будет доступен в черном, золотистом, синем и розовом исполнении. Некоторые эксперты считают, что изменения коснутся лишь LTE-модема, а остальную аппаратную платформу оставят такой же.Напомним, что Redmi Note 5 Pro имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 6 Гб ОЗУ, а также 64 Гб памяти на ПЗУ. Основная камера устройства предлагает разрешение в 12 Мп, а фронтальная – в 20 Мп. Аккумулятор обладает емкостью в 4 тысячи мАч.