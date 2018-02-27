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NASA планирует снова отправить человека на Луну

Для создания комфортной и практичной исследовательской базы на Луне сперва надо сделать полеты к спутнику регулярными. Такое мнение озвучили в NASA.

NASA планирует снова отправить человека на Луну


В национальном управлении космическими полетами уже имеют план колонизации Луны. По мнению специалистов, для достижения поверхности спутника нужен перевалочный пункт и для этих целей может вполне подойти будущая окололунная орбитальная станция Gateway, для разработки которой Конгресс США решил выделить NASA дополнительные средства.

Согласно проекту космического агентства между орбитальной станцией Gateway и Луной будет курсировать аппарат наподобие «автобуса», выполняющего регулярные рейсы для доставки специалистов на поверхность Селены.

Как рассказал руководитель космического агентства Роберт Лайтфут, для создания станции Gateway завершены все нужные разработки. Проект ожидает лишь финансирования от Конгресса.

Известно, что для осуществления скорейшей колонизации Луны NASA отказываются финансировать свою часть исследований в МКС, планируя продать ее коммерческой космической организации.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:10
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