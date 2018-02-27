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В Британии запустят первую в мире частную станцию космического наблюдения и связи

Представители Европейского космического агентства и группа британских бизнесменов вместе работают над проектом по созданию первой в мире частной станции космического наблюдения и связи. Отмечается, что станция с помощью специальной антенны сможет устанавливать связь с космическими аппаратами, которые находятся на расстоянии миллионов километров.

В Британии запустят первую в мире частную станцию космического наблюдения и связи


Известно, что станцию собираются построить в районе небольшого города Гунхилли. По словам авторов проекта, строительство такого объекта позволит в будущем разгрузить основной коммуникационный узел Европейского космического агентства. На данный момент территория станции – это 60 приемных установок, которые расположились на 57 гектарах. «Тарелки» предоставляют услуги радиосвязи, телевидения, сотовой связи и Интернет-соединения.

После усовершенствования прибора GHY-6, специалисты смогут иметь связь с далекими космическими аппаратами. Отмечается, что переоборудование «тарелки» произойдет в ближайшие пару лет. Помогает в финансировании проекта компания Cornwall & Isles of Scilly Local Enterprise Partnership.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40
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