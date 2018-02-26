Рэпер Птаха ответил критикам и пообещал вернуться на «Версус»

Рэпер сказал, что хочет сам вызвать на баттл того, к кому у него есть претензии. Птаха заявил, что в случае проигрыша в реп-сражении он не расстроится, так как в этом случае «решает только музыка». Рэпер также сообщил, что продажи его украшений из совместной коллекции с «Бронницким ювелиром», в данное время идут хорошо, при этом анонсировал огромный проект по ЦАО. Птаха в конце обращения написал, что берёт временную паузу для того, чтобы закончить свой новый альбом.Баттл между Пахой и Гуфом с призовым фондом в три миллиона рублей состоялся в Петербурге шестого февраля. Птаха со счетом 0:3 уступил Гуфу. Видео «Версуса» появилось девятнадцатого февраля и уже собрало более 9,5 миллионов просмотров.