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Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал" с супругой бывшего президента

В рамках YouTube появился новый видеоклип отечественного рэпера Face на «патриотический» трек под названием «Я роняю Запад». На данном ролике в гротескных тонах запечатлён сам рэп-исполнитель, который верхом на большом медведе атакует США. При этом Face рассказывает в песне касательно своих половых отношениях с Мишель Обамой и дочерью Дональда Трампа.

Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал" с супругой бывшего президента

В клипе появляется супергерой - Marvel Капитан Америка, который сражается с медведем, а выпивший русский десантник вступает в драку с темнокожим мужчиной. По мнению пользователей, данное действие, достойно многомиллионного блокбастера. Оно разворачивается на фоне горящего Белого дома, флага США и небоскребов. Видео было обнародовано на официальном канале артиста в рамках YouTube.

Стоит отметить, что тринадцатого февраля, Face разместил на просторах Twitter серию публикаций, где он призывает российскую молодёжь «сваливать» из страны и всячески критикует правительство РФ.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:55
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