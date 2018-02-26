Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал" с супругой бывшего президента
В рамках YouTube появился новый видеоклип отечественного рэпера Face на «патриотический» трек под названием «Я роняю Запад». На данном ролике в гротескных тонах запечатлён сам рэп-исполнитель, который верхом на большом медведе атакует США. При этом Face рассказывает в песне касательно своих половых отношениях с Мишель Обамой и дочерью Дональда Трампа.
В клипе появляется супергерой - Marvel Капитан Америка, который сражается с медведем, а выпивший русский десантник вступает в драку с темнокожим мужчиной. По мнению пользователей, данное действие, достойно многомиллионного блокбастера. Оно разворачивается на фоне горящего Белого дома, флага США и небоскребов. Видео было обнародовано на официальном канале артиста в рамках YouTube.
Стоит отметить, что тринадцатого февраля, Face разместил на просторах Twitter серию публикаций, где он призывает российскую молодёжь «сваливать» из страны и всячески критикует правительство РФ.
В клипе появляется супергерой - Marvel Капитан Америка, который сражается с медведем, а выпивший русский десантник вступает в драку с темнокожим мужчиной. По мнению пользователей, данное действие, достойно многомиллионного блокбастера. Оно разворачивается на фоне горящего Белого дома, флага США и небоскребов. Видео было обнародовано на официальном канале артиста в рамках YouTube.
Стоит отметить, что тринадцатого февраля, Face разместил на просторах Twitter серию публикаций, где он призывает российскую молодёжь «сваливать» из страны и всячески критикует правительство РФ.