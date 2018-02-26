Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал" с супругой бывшего президента

В клипе появляется супергерой - Marvel Капитан Америка, который сражается с медведем, а выпивший русский десантник вступает в драку с темнокожим мужчиной. По мнению пользователей, данное действие, достойно многомиллионного блокбастера. Оно разворачивается на фоне горящего Белого дома, флага США и небоскребов. Видео было обнародовано на официальном канале артиста в рамках YouTube.Стоит отметить, что тринадцатого февраля, Face разместил на просторах Twitter серию публикаций, где он призывает российскую молодёжь «сваливать» из страны и всячески критикует правительство РФ.