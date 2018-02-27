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«Аэрофлот» увеличил нормативы касательно размера ручной клади

В очередной раз «Аэрофлот» изменил габариты багажа, именно который пассажиры могут провозить в салоне самолета.

«Аэрофлот» увеличил нормативы касательно размера ручной клади

На сайте авиакомпании сообщается, что размер ручной клади теперь должен быть не больше 25 см в высоту, 40 см в ширину, 55 см в длину. Авиакомпания прошлый раз изменяла 21 февраля правила провоза ручной клади, уменьшив высоту провозимого пассажирами багажа до 20 см. Из списка предметов, провозимых сверх нормы, также исключили печатные издания для чтения, зонт, видеокамеру, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат. Под ограничение попали также из Duty Free (не более одного пакета).

Стоит отметить, что ужесточение правил было аргументировано жалобами пассажиров непосредственно на отсутствие требуемого свободного места в ручной клади для багажа. Раньше сообщалось, что в Российской Федерации в ноябре в силу вступили правила, по которым в современных самолетах бесплатно можно провезти ручную кладь, имеющую вес до 5 кг.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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