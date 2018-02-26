Звезды вокруг Млечного Пути: Космические захватчики или жертвы галактического выселения

Предполагается, что причиной этой звездной миграции являются теоретически предложенные колебания диска Млечного Пути в целом, вызванные его приливным взаимодействием с проходящей массивной спутниковой галактикой.Эти гало-звезды, похоже, не распределены случайным образом в ореоле - вместо этого многие группируются в гигантских структурах - огромные потоки и облака (или сверхплотности) звезд, некоторые из которых полностью окружают Млечный Путь. Эти структуры интерпретировались как сигнатуры бурного прошлого Млечного Пути - обломков гравитационного разрушения многих более мелких галактик, которые, как считается, вторглись в нашу галактику в прошлом.Международная группа астрономов во главе с доктором Марией Бергеманн из Института астрономии им. Макса Планка в Гейдельберге теперь убедительно доказала, что некоторые из этих структур ореола не могут быть остатками обломков из вторгшихся галактик, а скорее происходят из самого диска Млечного Пути. Ученые исследовали 14 звезд, расположенных в двух разных структурах галактического гало, триангулюм-Андромеды (Tri-And) и звездных сверхплоскостей A13, которые лежат на противоположных сторонах плоскости галактического диска.Бергеманн и ее команда впервые представили подробные образцы химического состава этих звезд, полученные с помощью спектров высокого разрешения, полученных с телескопами Keck и VLT (ESO). Сравнивая химический состав этих звезд с теми, что были найдены в других космических структурах, ученые были удивлены, обнаружив, что химические составы почти одинаковы как внутри, так и между этими группами и близко соответствуют образцам обилия звезд диска Млечного Пути,Это дает убедительные доказательства того, что эти звезды происходят из галактического тонкого диска (младшая часть Млечного пути, сосредоточенная в направлении плоскости галактики), и являются, скорее всего, мусором из инвазивных галактик.