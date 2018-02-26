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Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров удивил поклонников новым образом

В сети Instagram появилось новое фото Сергея Шнурова в образе «тракториста».

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров удивил поклонников новым образом


Недавно Сергей Шнуров в очередной раз удивил своих фанатов. На этот раз, разместив интригующее фото в социальной сети Instagram. На данном снимке солист группы «Ленинград» позирует в модной шапке былых времен, рубашке в клетку, и спортивной ветровке. Ко всему прочему певец позирует на фоне трактора. Описания под фотокарточкой Шнуров не оставил, тем самым заинтриговал своих подписчиков.

Стоит отметить, что публикация набрала уже около 84 тысяч лайков, а также подписчики оставляли комментарии, что благодарны за прекрасное настроение и предположили, что фото было сделано вовремя съемок нового видеоклипа.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 22:56
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