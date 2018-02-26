Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров удивил поклонников новым образом

Недавно Сергей Шнуров в очередной раз удивил своих фанатов. На этот раз, разместив интригующее фото в социальной сети Instagram. На данном снимке солист группы «Ленинград» позирует в модной шапке былых времен, рубашке в клетку, и спортивной ветровке. Ко всему прочему певец позирует на фоне трактора. Описания под фотокарточкой Шнуров не оставил, тем самым заинтриговал своих подписчиков.Стоит отметить, что публикация набрала уже около 84 тысяч лайков, а также подписчики оставляли комментарии, что благодарны за прекрасное настроение и предположили, что фото было сделано вовремя съемок нового видеоклипа.