Фанаты подозревают, что богатый сожитель Евгении Феофилактовой сделал из нее рабыню

В своем микроблоге она регулярно размещает фотографии шикарных апартаментов, рассказывая о том, как устала от публичной жизни.Такое поведение слишком настороживает ее фанатов. Ведь подписанные на нее не первый год пользователи прекрасно знают, как девушка любит внимание публики и жить не может без сцены.Многие уверены, что Феофилактова перестала появляться на светских мероприятиях потому, что богатый избранник буквально запер ее в своем замке.Кроме того, они отметили и тот факт, что после переезда к мужчине, экс-участница телестройки ни с того, ни с сего отказалась от услуг няни, которыми пользовалась несколько лет, и отправила маленького Даниэля в детский сад.По мнению поклонников, сделала Женя это не по своей воле, а по приказу возлюбленного, которого, судя по всему, она боится ослушаться.