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Фанаты подозревают, что богатый сожитель Евгении Феофилактовой сделал из нее рабыню

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова на протяжении нескольких месяцев наслаждается роскошной жизнью в особняке своего нового влиятельного возлюбленного.

В своем микроблоге она регулярно размещает фотографии шикарных апартаментов, рассказывая о том, как устала от публичной жизни.

Фанаты подозревают, что богатый сожитель Евгении Феофилактовой сделал из нее рабыню

Такое поведение слишком настороживает ее фанатов. Ведь подписанные на нее не первый год пользователи прекрасно знают, как девушка любит внимание публики и жить не может без сцены.

Многие уверены, что Феофилактова перестала появляться на светских мероприятиях потому, что богатый избранник буквально запер ее в своем замке.

Кроме того, они отметили и тот факт, что после переезда к мужчине, экс-участница телестройки ни с того, ни с сего отказалась от услуг няни, которыми пользовалась несколько лет, и отправила маленького Даниэля в детский сад.

По мнению поклонников, сделала Женя это не по своей воле, а по приказу возлюбленного, которого, судя по всему, она боится ослушаться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:57
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