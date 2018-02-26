Дмитрий Дюжев поведал, как его обманом свели с Тамарой Гвердцители

Недавно в Кремлевском дворце певица дала концерт, где собралось много звезд. За кулисами тоже был Дмитрий Дюжев. Актёр вместе с Тамарой принимал участие на телешоу «Две звезды». Артист рассказал СМИ, что тогда с исполнительницей песен его свели обманом. Организаторы шоу позвали его участвовать в проекте. Но артист решил поехать на «Останкино» и отказаться от участия в «Две звезды».В то время Дюжев не хотел мелькать перед зрителями в разных шоу, создавая шумиху. Дмитрий рассказал, что Гвердцители же телевизионщики сказали, что он просто мечтает с ней выступать. По словам актёра, Тамара Михайловна, увидев его, скорей всего, сильно удивилась, так как он никак не отреагировал на появление певицы. Организаторы, в свою очередь, заверили, что артисты вместе очень хорошо смотрятся. В итоге Дюжев согласился участвовать в шоу.