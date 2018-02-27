Ангел барона Врангеля: Большевики пощадили своего смертельного врага из-за его супруги

Жизнь свела вместе разных особ, отличающихся своими характерами, но это не помешало им прожить счастливую семейную жизнь на протяжении 20 лет. Петр Врангель был выходцем из дворянского сословия, и одна линия рода вела к немецким баронам, а другая ветка относилась к Ганнибалу, так что этот человек был родственником Пушкина. В его родословной можно найти имена путешественников и военных, но сам он предпочел стать инженером, окончив горный институт в Петербурге. Затем герой нашей истории храбро сражался с японцами во время войны и был награжден почетными орденами, но в свободное от службы время любил устраивать кутежи, за что получил прозвище Пайпер из-за любимого вида шампанского. Когда худощавый военный с холодными голубыми глазами, имеющий высокий рост, сообщил сослуживцам о намерении жениться, они восприняли это, как шутку. Люди прекрасно знали о его жестокости и разгульном образе жизни, а потому были удивлены, узнав о богатой невесте знатного рода из Малороссии. Ольга Иваненко отличалась утонченной красотой и изящными манерами, имея доброе сердце, а также было тогда фрейлиной императрицы Марии Федоровны, и увлекалась медициной.Врангель познакомился с 25-летней красавицей на балу, после чего женился на своей избраннице, хотя сначала ему было сложно привыкнуть к семейной жизни. Однако нежная душа и внутренний свет любимой женщины, имеющей уравновешенный характер, победила былые забавы и дружеские вечеринки. У пары родилось четверо наследников, а потом она уехала в Крым. Тогда революционные перемены не волновали военного, пока в 1918 году к нему на дачу не пришли матросы, обвинив барона в подготовке восстания крымских татар. Эта информация было ложью, потому что тогда он просто наблюдал со стороны за развитием событий, но во время ареста супруга решила пойти вместе со своим избранником. На допросе генерал отрицал свою вину, а баронесса добавила, что добровольно пришла сюда, желая разделить участь любимого человека. Ее смелость и верность поразила председателя комитета, отпустившего пару домой, в то время как остальных белогвардейцев утопили в море. С этого момента Петр стал врагом новой власти, хотя чуть не умер от тифа. В своих мемуарах он благодарил Ольгу Михайловну за спасение его жизни, потому что она не верила в трагический исход. Затем барон возглавил армию, когда надежды на победу уже не было, став хозяином крымской земли. Его супруга после постройки госпиталя лечила раненых солдат и люди рассказывали легенды о милосердии баронессы.Когда стало ясно, что крымскую землю удержать не удается, семья помогала многим собратьям покинуть родину, после чего сама оказалась в Югославии. Там чета Врангелей открыла русскую школу для офицерских детей, а также жена и дочь стали хозяйками салона шляп. В 1927 году после нового переезда в Бельгию, мужчина нашел работу по специальности, и даже смог купить небольшой дом. Но беда пришла к барону в лице брата денщика, бывшего моряком советского флота. После его визита военный, имеющий железное здоровье, внезапно почувствовал себя плохо, а медики были шокированы, найдя у него туберкулез. Он ушел из жизни через месяц, а его вдова перед такими событиями часто думала об отравлении, прекрасно зная, что большевики не пощадят своего противника. Вот только за всем уследить было невозможно, а дальше женщина больше не выходила замуж и пережила Врангеля на 40 лет, до конца своих дней вспоминая о прекрасном браке с возлюбленным.