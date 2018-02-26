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Альбина Джанабаева трогательно поздравила своего старшего сына с Днем рождения, отцом которого является Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева поздравила с Днем рождения своего старшего сына, отцом которого является Валерий Меладзе.

Альбина Джанабаева трогательно поздравила своего старшего сына с Днем рождения, отцом которого является Валерий Меладзе


О том, что у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой есть отношения стало всем известно несколько лет назад. Артистов уже много раз женили, но официально пока никто не подтвердил данную информацию. В 2004 году у влюбленных появился на свет сын Константин, а в 2014 – Лука.

Сегодня старшему сыну знаменитостей исполнилось четырнадцать лет. Поэтому в честь Дня рождения своего наследника она написала ему трогательное поздравление. В нем она поведала, что безумно счастлива тому, что 14 лет назад в ее жизни появился сын. А также добавила, что считает его уже совсем взрослым. В конце поста поздравила всех именинников этого дня.

Пользователи Сети мгновенно присоединились к поздравлениям и пожелали ему безграничного счастья и найти свое место в этой жизни.

Стоит напомнить, что через два года после сотрудничества с Меладзе Джанабаева отправилась в декрет. Об отце ребенка не сообщалось ничего. В своем отцовстве музыкант сознался лишь в 2009 году.

Со своей первой супругой он не торопился разводиться и не стал переезжать к Альбине и сыну. С Ириной он расстался в 2014 году.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:46
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