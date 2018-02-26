Альбина Джанабаева трогательно поздравила своего старшего сына с Днем рождения, отцом которого является Валерий Меладзе

О том, что у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой есть отношения стало всем известно несколько лет назад. Артистов уже много раз женили, но официально пока никто не подтвердил данную информацию. В 2004 году у влюбленных появился на свет сын Константин, а в 2014 – Лука.Сегодня старшему сыну знаменитостей исполнилось четырнадцать лет. Поэтому в честь Дня рождения своего наследника она написала ему трогательное поздравление. В нем она поведала, что безумно счастлива тому, что 14 лет назад в ее жизни появился сын. А также добавила, что считает его уже совсем взрослым. В конце поста поздравила всех именинников этого дня.Пользователи Сети мгновенно присоединились к поздравлениям и пожелали ему безграничного счастья и найти свое место в этой жизни.Стоит напомнить, что через два года после сотрудничества с Меладзе Джанабаева отправилась в декрет. Об отце ребенка не сообщалось ничего. В своем отцовстве музыкант сознался лишь в 2009 году.Со своей первой супругой он не торопился разводиться и не стал переезжать к Альбине и сыну. С Ириной он расстался в 2014 году.