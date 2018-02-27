Из Сибири на территорию Рима пришли аномальные морозы

Их принёс ледяной ветер «Буран», соединившийся с местным циклоном. Вообще снежный покров в Риме достигает только четырех сантиметров. Итальянцы в последний раз подобное видели в 2012 году. По словам синоптиков в ночь на двадцать седьмое февраля мороз усилится. Температура при этом может снизиться до уровня меньше 9 градусов. Из-за разыгравшейся непогоды на сегодня и завтра в Вечном городе полностью закрыли все школы и детские сады. Половина римских университетов, а также других высших учебных заведений тоже отказались работать. Отложили запланированный между «Атлантой» и «Ювентусом» матч в Турине, из-за того, что игровое поле полностью засыпал снег.Также отмечается, что в большинстве итальянских регионов решили объявить так называемый желтый уровень опасности.