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Украинскую писательницу возмутило количество русскоговорящих в Украине

Лариса Ницой, являющаяся украинской детской писательницей, в Facebook сообщила, что в Киеве очень много жителей, которые предпочитают пользоваться русским языком.

Украинскую писательницу возмутило количество русскоговорящих в Украине

По мнению писательницы, столицу Украины по количеству русскоговорящих, легко перепутать с Тамбовом. Лариса Ницой заметила это во время пребывания её в одном из современных торгово-развлекательных центров. Писательница привела также данные представителей министерства образования Украины. В свою очередь специалистами было заявлено, что на территории Украины все меньше школ, в которых изучается русский язык.

Вместе с этим писательницей был задан риторический вопрос касательно того, кто и где в наше время «штампует тамбовцев». Лариса Ницой в своем посте обратилась к украинским властям с просьбой принять все требуемые меры, чтобы украинское население получило возможность проживать не среди «иностранцев», а непосредственно среди украиноговорящих граждан.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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