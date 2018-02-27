Украинскую писательницу возмутило количество русскоговорящих в Украине

По мнению писательницы, столицу Украины по количеству русскоговорящих, легко перепутать с Тамбовом. Лариса Ницой заметила это во время пребывания её в одном из современных торгово-развлекательных центров. Писательница привела также данные представителей министерства образования Украины. В свою очередь специалистами было заявлено, что на территории Украины все меньше школ, в которых изучается русский язык.Вместе с этим писательницей был задан риторический вопрос касательно того, кто и где в наше время «штампует тамбовцев». Лариса Ницой в своем посте обратилась к украинским властям с просьбой принять все требуемые меры, чтобы украинское население получило возможность проживать не среди «иностранцев», а непосредственно среди украиноговорящих граждан.